Währenddessen rechnet der Handelsverband bereits vor, was der 20-tägige Lockdown die Branche kosten wird – österreichweit 2,7 Milliarden Euro Umsatz. Als Sieger werden einmal mehr der Lebensmitteleinzelhandel und die Drogeriemärkte aus dem Lockdown kommen, ist für alle Branchenbeobachter klar. Trefelik: „Wir gehen in die Sortimentsabgrenzung 4.0.“ Heißt: Zum vierten Mal werden die Supermärkte Spielwaren oder Kaffeemaschinen verkaufen, während die Fachhändler das „Geschlossen“-Schild an ihre Tür hängen müssen. Trefelik: „Und das zum zweiten Mal im Weihnachtsgeschäft, das in vielen Betrieben über das Jahresergebnis entscheidet.“ So machen etwa Spielwarenhändler und Juweliere einen Großteil ihres Geschäfts im Jahresfinish.