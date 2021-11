Gusto. So in etwa könnte man den türkischen Begriff Merak deuten, der in der bosnischen Sprache gerne verwendet wird, um das Leben zu zelebrieren. Mirnel Sadović hat sein kleines Restaurant, in dem es Ćevapi nach Sarajevo-Art gibt, eben so benannt. Gusto hat der ehemalige Fußballprofi auf den Lockdown keinen, vorbereitet sei sein kleines Team aber schon darauf. "Wir haben vorhin darüber gesprochen. Der Stundenlohn wird dann leider gekürzt und wir setzen alles auf die Zustellung bzw. Abholservice".

Man stecke schließlich seit gefühlt zwei Jahren in diesem Wahnsinn drinnen und sei schon eingespielt. Die staatlichen Hilfen hätten in den vorherigen Lockdowns viel geholfen, auch wenn sie lange auf sich warten ließen. "Das ist schon ein Luxus, den wir in diesem Land haben", ist sich Sadović bewusst. Er sei einer, der alles daran setzt, sein Team zusammenzuhalten, "in guten und in schlechten Zeiten". Heutzutage sei es unmöglich, einen guten Mitarbeiter zu finden, kritisiert er die Arbeitsmoral in Österreich. Durch die Pandemie wird sie wohl nicht steigen.