Zutritt nur für Personen mit einem 2-G-Nachweis – das liest man momentan in vielen Auslagen. Doch einige Geschäftsleute weigern sich, diese Regelung umzusetzen und schließen lieber ihre Pforten für alle Kunden.

Vor genau zehn Tagen, als das L-Wort nur ganz wenige in den Mund nahmen, hat die Inhaberin der Modeboutique Mella Italia ihre Kundinnen via Facebook wissen lassen: „Mella Italia begibt sich in einen Lockdown. 2-G-Regel! Nicht mit MIR!“. Der KURIER hat bei Melanie Steininger nachgefragt, warum sie ihr Geschäft in Rastenfeld (Bezirk Krems-Land, NÖ) geschlossen hat.