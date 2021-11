Lockdown in Salzburg und Oberösterreich fix

Salzburg und Oberösterreich zogen deshalb am Donnerstag nach langem Zögern die Reißleine: Landeshauptmann Stelzer kündigte einen mehrwöchigen Lockdown für die beiden Bundesländer an, sollte es zu keinem bundesweit einheitlichen Vorgehen beim Corona-Gipfel am Freitag kommen.

Salzburg und Oberösterreich sind aktuell auch jene Bundesländer, die mit Abstand am härtesten betroffen sind. Die 7-Tages-Inzidenz in Salzburg liegt mit den Werten vom Donnerstag bei 1.795, die in Oberösterreich bei 1.586.