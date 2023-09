Handel kämpft weiter mit hohen Kosten und niedrigen Umsätzen

Handelsverband wünscht sich eine Arbeitsmarktreform

Der Handelsverband wünscht sich eine Arbeitsmarktreform, die baldige Auszahlung der offenen Corona-Entschädigungen, eine steuerliche Gleichstellung von Fremd- und Eigenkapital und eine Abschaffung der Mietvertragsgebühr.

Demnächst starten auch die Kollektivvertragsverhandlungen, die inmitten hoher Inflation und unsicherer Wirtschaftslage stattfinden. "10 Prozent Gehaltserhöhung werden sich viele Händler nicht leisten können", so Will. Der Geschäftsführer der Versandhandelsgruppe Unito (Otto, Universal, etc.), Harald Gutschi, ist der Meinung, dass die arbeitenden Menschen "die 10 Prozent mehr" bekommen sollen. Aber bei den nächsten KV-Verhandlungen müsse man aufpassen und die Möglichkeiten der Einmalzahlungen in Betracht ziehen, eventuell auch der steuerfreien Zahlungen.

Für die Zukunft sei die Branche "vorsichtig optimistisch". Wachstum werde nicht stattfinden. "Das Jahr 2024 wird eher so sein, dass Österreich massiv an Wettbewerbsfähigkeit verliert", so Gutschi.