Handel: Warum das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr nicht glänzt

Der Streit um einen neuen Kollektivvertrag im Handel geht heute, Freitag, am Nachmittag in die sechste Runde. Auf das Angebot der Arbeitgeber für eine Erhöhung der Gehälter um 8 Prozent ohne soziale Staffelung hatte sich die Gewerkschaft zuletzt nicht einlassen wollen.

Es geht um die Gehälter von rund 430.000 Angestellten und Lehrlingen. Die Gewerkschaft pocht auf ein Plus von zumindest der Höhe der Jahresinflation. Das wären 9,2 Prozent. Dafür legten in den vergangenen Tagen zahlreiche Handelsangestellte stundenweise ihre Arbeit nieder. Warnstreiks fanden am Donnerstag unter anderem bei dm, Bipa, Lidl, Hofer und Eurospar statt.

Und das alles während des für den Handel so wichtigen Weihnachtsgeschäfts. Nicht gerade optimal für ein ohnehin schwieriges Jahr in der Branche, konstatiert Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Zwar seien die Umsätze davon bisher kaum beeinflusst worden, sagte Will. „Kaum heißt aber nicht gar nicht.“ Und angesichts der derzeitigen Lage im Handel sind weitere Umsatzrückgänge nur schwer zu verkraften.