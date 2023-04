Handel an der Wiener Börse heuer rückläufig

In der Bevölkerung nimmt das Interesse an Börsenveranlagungen seiner Einschätzung nach zu. "Dass mittlerweile jede vierte Person in Österreich Wertpapiere besitzt und jede fünfte am Kauf interessiert ist, zeigt, das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft verankert", meint der Börse-Chef.

Das Aktienbarometer, eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Aktienforums, der Industriellenvereinigung und der Wiener Börse, bestätige eine wachsende Aktionärszahl in Österreich. Heruntergebrochen auf die einzelnen Assetklassen investierten 19 Prozent in Investmentfonds, 13 Prozent in Aktien und 6 Prozent in Anleihen. Über eine Million Personen sei zudem an einem Investment in Wertpapiere interessiert.

Im Jahresverlauf stieg der ATX TR (inklusive Dividenden) heuer laut Mitteilung der Wiener Börse um 3,02 Prozent und hielt am 31. März 2023 bei 6.796,27 Punkten. Ohne Dividenden betrug das Plus 2,66 Prozent auf 3.209,44 Punkte. Bei einem Vergleich mit anderen Länder-Indizes sei auf den Schwerpunkt Banken und Rohstoffe in der ATX-Zusammensetzung zu achten.