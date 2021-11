Lockdown bringt 140 Millionen Euro weniger Umsatz im Handel

Erwartbar ist, dass viele in den kommenden Wochen Spielzeug und Elektronik bequem beim Lebensmitteleinkauf mit ins Wagerl legen. Zwar steht in der Verordnung, dass Lebensmittel- und Drogeriemärkte nur „übliche Sortimente“ anbieten dürfen. Aber darüber, was darunter zu verstehen ist, gehen die Meinungen auseinander.

Spar wird sein Sortiment jedenfalls nicht einschränken. Schließlich seien sogenannte Non-Food-Artikel seit mehr als 50 Jahren fixer Bestandteil des Angebots und gehörten damit zum „üblichen Sortiment“, richtet das Handelshaus aus. Und argumentiert, dass Händler, die Click & Collect anbieten, Hilfen vom Staat bekommen. „Wir bekommen natürlich und richtigerweise keinen Ersatz. Daher verkaufen wir die Produkte. Alles andere wäre eine Ungleichbehandlung“, so der Spar-Standpunkt.