Handels-KV: Hybride vierte Runde wegen Lockdown - Abschluss erwartet

Die vierte Runde bei den Handels-Kollektivvertragsverhandlungen wird morgen, Dienstag, angesichts des Lockdowns in hybrider Form stattfinden. Kleine Verhandlerteams der Arbeitgeber und Gewerkschaft treffen sich um 11.00 Uhr in der WKÖ in Wien, andere Teilnehmer aus den Bundesländern sind per Online-Videokonferenz zugeschaltet. Eine Einigung wird in Verhandlerkreisen erwartet.

Forderungen aufrecht

Für die Gewerkschaft sind die Forderungen aus den vergangenen drei Verhandlungsrunden "noch voll aufrecht". Die Arbeitnehmervertreter fordern eine Erhöhung der Einkommen um 3,5 Prozent, eine höhere Abgeltung für Mehr- und Nachtarbeit sowie längeren Urlaub.