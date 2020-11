Händler: „Weihnachtsertrag widmen wir heuer Amerika“

Normalerweise sorgen buchstäblich überlaufene Einkaufsstraßen und Shoppingcenter für Feierstimmung im Handel. Doch diesen Samstag war niemandem nach Feiern zumute. Grund dafür ist der erneute Lockdown, beginnend am kommenden Dienstag, geltend bis zum 6. Dezember. Also just zum Start der umsatzstärksten Verkaufstage des Jahres, die im Spielzeug- oder Juweliergeschäft oft über Sein oder Nichtsein im Geschäftsleben entscheiden.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Samstagabend die Eckpunkte für die Corona-Förderungen präsentiert, die sich – wie die Tourismushilfen – am deutschen Modell orientieren.