Fast jeder zweite Amazon-Händler aus China

Die Arbeiterkammer (AK) hat den globalen Online-Marktplatz und -Händler Amazon aus Konsumentensicht unter die Lupe genommen und dazu heute eine von ihr beauftragte Studie präsentiert. Demnach sind auf Amazon.de chinesische Händler dominant, und österreichische Angebote nur spärlich vertreten. Die EU wird über den Digital Markets Act die Internetriesen regulieren, es brauche aber mehr, etwa die Verhinderung von "Killing Mergers", wo große Plattformen kleinere schlucken.

Die Studie wurde im AK-Auftrag vom Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) und dem Center for Digital Safety and Security (AIT) erstellt. Studienautorin Louise Beltzung vom ÖIAT resümierte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz: "Amazon ist ein Irrgarten für Konsumentinnen und Konsumenten. Dazu tragen die komplexen Strukturen, Auswahlmechanismen und das Design bei. Und das dürfte mehr Kalkül als Zufall sein."

Wer bei Amazon einkauft, kaufe meist bei einem Dritten. Fast jeder zweite Händler sei aus China. Viele Konsumenten wüssten gar nicht, wo sie ihr gewünschtes Produkt kaufen, denn auch hinter einer Namensendung mit DE könne ein Unternehmen mit Sitz in China stehen. Nach Möglichkeiten, die Ergebnisse nach Anbietern aus Österreich oder Qualitätskennzeichen zu filtern, suche man lange bzw. vergebens.