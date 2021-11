Proteste am Schnäppchen-Tag - Blockaden und Streiks bei Amazon

Gewerkschaften und Klimaschützer haben in mehreren Ländern am Schnäppchen-Tag "Black Friday" mit Streiks und Blockaden gegen den US-Onlinehändler Amazon protestiert. In Deutschland kam es der Gewerkschaft Verdi zufolge in den Versandzentren Rheinberg, Koblenz und Graben bei Augsburg zu Streiks. Verdi erwarte, dass sich rund 2.500 Beschäftigte an den Ausständen beteiligten, sagte eine Sprecherin.