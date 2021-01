Gutes Jahr für Wohnraumfinanzierer

Bei der Raiffeisen Bausparkasse (laut eigenen Angaben mit rund 1,4 Millionen Kunden Marktführer) gab es „einige Tausend“ Stundungen, die bei Verträgen in Anspruch genommen wurden. „Die Nachfrage nach Stundungen von Darlehensraten stieg im ersten Halbjahr 2020 aufgrund der damals erlassenen gesetzlichen Bestimmungen deutlich an, fiel jedoch geringer aus, als die gesamtwirtschaftliche Situation vermuten ließ“, sagt Geschäftsführer Christian Vallant. Er spricht von einem „absoluten Rekordjahr“, dass das Jahr 2020 für die Raiffeisen Bausparkasse wohl werden wird. Vor allem die Bausparfinanzierungen hätten enorm zugelegt.

Wüstenrot: Erwartungen übertroffen

Bei der Wüstenrot Bausparkasse waren rund 4.300 Darlehensverträge von Stundungen betroffen. Die Anzahl der Stundungsanfragen sei zu Beginn der Corona-Krise sehr hoch gewesen, seit dem Sommer hätten die Anfragen abgenommen, erklärt Susanne Riess, Wüstenrot-Generaldirektorin. Im Bereich der Finanzierung wurden die Erwartungen für das Vorjahr übertroffen. „Wir können mit einem Gesamtvolumen von rund 874 Millionen Euro ein Plus von mehr als 20 Prozent verzeichnen.“ Beim Sparen sei man „im Plan“. Wüstenrot betreut insgesamt 1,3 Millionen Kunden.

Bei der s Bausparkasse haben die Kunden Unterstützungsmöglichkeiten in Höhe von rund 10,6 Prozent der gesamten Darlehenssumme in Anspruch genommen. Per 31. Dezember waren noch 2,9 Prozent des gesamten Darlehensvolumens in Unterstützungspakete involviert. Die s Bausparkasse hat insgesamt rund 1,1 Mio. Kunden.

Nicht zum abgelaufenen Jahr und dem Thema Stundungen äußern wollte sich die start:bausparkasse auf Anfrage des KURIER.