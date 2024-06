Warum der Güterverkehr nicht auf Schiene kommt

"Vermeiden, Verlagern, Verbessern": So lauten die Grundprinzipien des österreichischen Masterplans für den Güterverkehr. Er sieht vor, dass der Anteil der Bahn beim Transport von Gütern bis 2040 auf bis zu 40 Prozent wächst (2023: 26,6 Prozent), während der Lkw-Verkehr zurückgeht. Derzeit sieht es allerdings nicht danach aus, dass der Plan aufgeht.

Denn seit 2019 ist der Anteil der Schiene beim Güterverkehr um fast 4 Prozent zurückgegangen, während der Anteil der Straße beinahe im selben Ausmaß zugenommen hat. Das vom Klimaschutzministerium vorgegebene Ziel eines klimaneutralen Güterverkehrs im Jahr 2040 sei "mehr Wunschdenken als Realität", sagte Sebastian Kummer , Vorstand des Insituts für Transportwirtschaft und Logistik an der WU Wien , bei einem Pressegespräch am Dienstag. Auch die Annahme der Regierung, dass der Gesamtverkehr weiter sinke, sei nicht haltbar.

Erreicht werden könnten die Ziele allenfalls dann, wenn die industrielle Basis zerstört und Österreich zum "Disneyland" werde, sagte der Verkehrsexperte.

Trend gegen die Bahn

Dass der Güterverkehr auf der Bahn weiter zurückgedrängt werde, liege einerseits daran, dass die Nachfrage in Richtung kleinerer, individueller Sendungen und höherer Flexibilität gehe. "Da ist die Bahn nicht so stark", sagt Kummer. Andererseits leide die Bahn an europaweit unterschiedlichen Stromstandards, Spurweiten und Zugsicherungssystemen.

Auch lasse der Zustand der Infrastruktur besonders in Deutschland, aber auch in Süd- und Osteuropa zu wünschen übrig. Dazu kommen Kapazitätsengpässe wegen des Vorrangs des Personenverkehrs und Personalmangel. Für die Bahn habe er "wenig Hoffnung", sagte Kummer.

Dekarbonisierung des Straßenverkehrs

Er mahnt deshalb die rasche Dekarbonisierung des Güterverkehrs auf der Straße ein. Die Klimaziele bis 2040 könnten so zwar nicht erreicht werden, bis 2050 könne ein klimaneutraler Güterverkehr aber gelingen. Der Verkehrsexperte stützt sich bei seiner Einschätzung auf unterschiedliche Szenarien, die er im Auftrag des Fachverbands Spedition & Logistik für eine Studie durchrechnete und jetzt aktualisiert hat.