Deutsche Bahn-Baustellen bremsen österreichischen Güterverkehr aus

Lückenschluss mit Lobau-Tunnel

„Wenn die Bahn zwei Mal fünf Monate steht, fragt man sich, ob die Straße die Kapazität hat, in dieser kurzen Zeit das Loch zu füllen“, sagt Menz. „Wo kommen denn die Lkw her, die diese Waren transportieren sollen.“ Nachsatz: „Wir fordern, dass man die Sperren kürzer macht und im Sommer, und dass man nur ein Gleis sperrt und man eine Spur laufen lässt.“ Was die Industrie brauche, sei ein Maximum an Pünktlichkeit und Verlässlichkeit, Versorgungs- und Planungssicherheit. „73 Prozent der Güter nach und von Deutschland gehen über den Grenzbahnhof Passau“, sagt Klacska. „Wir brauchen dringend eine Kapazitätswidmung für den Güterverkehr. Es kann nicht sein, dass ein Güterzug eineinhalb Stunden steht, weil ein Personenzug drei Minuten Verspätung hat.“ Es müsse ein Anliegen sein, dass der Güterverkehr pünktlicher gemacht wird. Derzeit haben Personenzüge Vorrang.

Klacska fordert freie Trassen für den Scheinen-Güterverkehr, stärkere Förderung des Kombi-Verkehrs, einen 24-Stunden-7-Tage-Betrieb von Terminals und einen Lückenschluss im übergeordneten Straßennetz. „Ein Lückenschluss bedeutet auch einen Lobautunnel“, sagt Klacska. Es könne nicht sein, dass ein Container zum Beispiel aus Polen durch die Stadt Wien transportiert werden muss. „Auf der europäische Ebene brauchen wir einen verpflichtenden Rahmenplan für die EU-Mitgliedsländer“, sagt der Transportobmann. „Rund um Österreich gibt es keine Pläne. Wir haben transeuropäische Netze, aber lokale Infrastruktur. Das passt nicht zusammen.“