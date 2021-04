Grüne Finanzanlagen als falsche Hoffnung

Die Finanzwirtschaft soll ergrünen, Profite also in Einklang mit dem Klimaschutz erzielt werden und diesen sogar noch unterstützen, indem Investorengelder für nachhaltige Projekte lukriert werden. Im vergangenen Jahr wuchs das von grünen Fonds verwaltete Vermögen europaweit um 52 Prozent auf 1,1 Billionen Euro. In Österreich gibt es inzwischen über 170 Fonds mit Umweltzeichen.

Das klingt zwar gut, funktioniert aber nicht, behauptet zumindest Tariq Fancy. Überraschend ist das insofern, als Fancy bei dem US-Investmentfonds Blackrock für die Implementierung von Nachhaltigkeit zuständig war. Seine Erklärung ist relativ einfach: Der Sinn der Finanzmärkte ist der Profit. Investoren sind verpflichtet, für ihre Kunden maximale Renditen zu generieren. Umweltziele können also nur dann erreicht werden, wenn sie sich finanziell lohnen.