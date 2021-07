Großunternehmen investieren wieder mehr: Kreditnachfrage steigt

Im zweiten Quartal ist die Kreditnachfrage von großen Unternehmen in Österreich gestiegen, geht aus einer Befragung heimischer Banken hervor. Als wesentlichen Grund für die gestiegene Kreditnachfrage nennen die Geldinstitute einen höheren Finanzierungsbedarf für Anlageinvestitionen. Für das dritte Quartal erwarten die Banken eine weiter steigende Kreditnachfrage auch von kleinen und mittleren Unternehmen, berichtet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Freitag.

Erstmals seit dem vierten Quartal 2018 berichteten die an der Umfrage teilnehmenden Banken damit von einem nennenswerten Anstieg der Kreditnachfrage aufgrund expansiver unternehmerischer Aktivitäten. Im ersten Halbjahr 2020 gab es zwar ebenfalls mehr Kreditnachfrage der Unternehmen, allerdings wegen des großen Bedarfs an Überbrückungskrediten und Refinanzierungen in den ersten Monaten der Corona-Pandemie. Hingegen ist die Nachfrage nach Krediten für Anlageinvestitionen im Jahr 2020 gesunken.

restriktive Entwicklungen im Vorjahr

In den ersten beiden Quartalen 2021 war im Privatkundengeschäft die Nachfrage nach Wohnbaukrediten ungebrochen kräftig. Auch im dritten Quartal erwarten die befragten Banken kaum Änderungen bei der Nachfrage. 2020 kam es aufgrund der Corona-Pandemie allerdings zu restriktiven angebotsseitigen Entwicklungen im Kreditgeschäft der Banken mit privaten Haushalten, vor allem wegen der geänderten Risikosituation. Dabei gab es wiederholte Verschärfungen der Margen für durchschnittliche und risikoreichere Wohnbaukredite sowie für risikoreichere Konsum- und sonstige Kredite, und wiederholte Verschärfungen der Richtlinien für Konsum- und sonstige Kredite.

Die Zentralbanken des Euroraums - in Österreich die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) - führen gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank (EZB) seit Jänner 2003 vierteljährlich die Umfrage über das Kreditgeschäft im Euroraum (Bank Lending Survey) durch. Der Fragebogen enthält 22 Fragen zur vergangenen und erwarteten zukünftigen Entwicklung der Kredite an Unternehmen und Haushalte. An der Umfrage nehmen rund 140 Banken aus allen Ländern des Euroraums teil, darunter acht Institute aus Österreich.