Dubiose Geldflüsse über Schirnhofers Holding

Dass trotzdem mehrere Millionen zur Schirnhofer Holding durchgeschleust wurden, hat mit einer zweijährigen Anleihe zu tun. Im August 2013 hatte die Schirnhofer Holding eine Anleihe in Höhe von fünf Millionen Euro begeben, die ausschließlich von der Wien Holding, einer Tochter der Stadt Wien, gezeichnet wurde.

Im Juni 2015 hätte die Kaindorfer Holding fünf Millionen Euro plus Zinsen (2,75 Prozent pro Jahr) an die Stadt-Wien-Tochter zahlen müssen. Doch die steirische Holding war nicht in der Lage, die Gesamtsumme zu bedienen. So wurde Mitte Juni 2015 zwischen Schirnhofer und der Wien Holding eine Stundung vereinbart. Danach flossen insgesamt 4,1 Mio. Euro von Schirnhofer an die Wien Holding, weitere 1,1 Millionen Euro sind noch offen.

Die Tilgung der Anleihe so kurz vor der Pleite ist für die Insolvenzverwalter Axel Reckenzaun für die Schirnhofer Holding und Georg Muhri für die Schirnhofer GmbH insolvenzrechtlich nicht haltbar. Sie werden hier einhaken.