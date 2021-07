Auch Schirnhofer Holding ist pleite

Wie der KURIER online und in der Kurier in der Dienstag-Ausgabe berichtet, hat die Schirnhofer Holding Ende August 2013 eine Anleihe in Höhe von fünf Millionen Euro ausgegeben, die "ausschließlich von der Wien Holding GmbH", einer 100-Prozent-Tochter der Stadt Wien, gezeichnet wurde. Von den fünf Millionen Euro sollen 1,5 Millionen Euro an die operative Kern-Firma Schirnhofer GmbH und 3,5 Millionen Euro an die Enkelfirma Aibler Fleisch- und Wurstwaren Produktions GmbH geflossen sein. Letztere wurde später an die Villacher Fleischwerke Marcher verkauft. Letztlich wurden aber die gesamten Rückzahlungspflichten der Schirnhofer GmbH aufgehalst.

"Die Rückzahlung der Anleihenforderung in Höhe von fünf Millionen Euro hätte im Juni 2015 erfolgen müssen", heißt es im Insolvenzantrag, "Tatsächlich wurden im Rahmen eines Restrukturierungskonzeptes im Verlauf des heurigen Juni im Wesentlichen Aus Beteiligungs- bzw. Liegenschaftsveräußerungen stammende Erlöse dazu verwendet, die Anleiheverbindlichkeiten der Holding zu tilgen." In Summe wurden 4,1 Millionen Euro an die Wien Holding zurückgezahlt, weitere 1,1 Millionen Euro sind noch offen. Diese Anleiheverbindlichkeit ist seit 31. Oktober 2015 bereits fällig. Da wiederum die insolvente Tochterfirma Schirnhofer GmbH ihre Schulden in Höhe von 870.000 Euro nicht bei der Mutterfirma begleichen kann, kann die Holding somit die fälligen Anleiheverbindlichkeiten auch nicht an die Wien Holding zurückzahlen.