Großes Kino: Abo-Modelle für Cineasten und Popcorn „to go“

Dennoch lief es für die Branche im internationalen Vergleich gut. Weltweit brachen die Besucherzahlen von Jänner bis Oktober im Vergleich zum Vorkrisenniveau um 30 Prozent ein. Dennoch gilt Österreich nicht gerade als Land der Cineasten.

Das will Martin Kitzberger ändern. Mit der Aktion „nonstop – dein Kinoabo“, das im Frühjahr in Österreich startet. Die Idee: Mit einem Abo darf man so oft man will in teilnehmende Programmkinos. Um monatlich 22 Euro.

Dieses Modell kennt Kitzberger aus seiner Studienzeit in Holland: „Dort gibt es das seit 13 Jahren, mittlerweile mit 60.000 Abonnenten.“ Laut Statistik lassen sich diese 2,5 Mal im Monat in einem Kinosaal blicken. Besonders 18- bis 30-Jährige würden sich die Abos holen, in Österreich wird es für Unter-27-Jährige Sonderkonditionen geben.