Große Immo-Studie: So wohnen die Österreicher

Wie wohnen Herr und Frau Österreicher? Wie viele Immobilien besitzen sie? Was sind Motive für den Erwerb von Haus, Wohnung oder Grundstück? Und wie wirkt sich die Coronakrise auf all das aus?

Diese Fragen versucht die Österreichische Notariatskammer ÖNK in einer aktuellen repräsentativen Umfrage zu beantworten. Konkret wurden 2.100 Personen zwischen 25 und 65 Jahren von Marketagent befragt.

Konstante Eigentumsquote

Zu den Details: Im Schnitt besitzen 59,4 Prozent der Österreicher zumindest eine private Immobilie. Acht Prozent davon haben sogar zwei oder mehrere Immobilien.

Also Haus, Wohnung und/oder Grundstück. Im Vergleich mit den Studien der Vorjahre hat sich an dieser Eigentumsquote kaum etwas geändert, so der Wiener Notar und Sprecher der Kammer, Markus Kaspar.