Zehn Tipps rund um Immobilien

Am kommenden Wochenende werden wieder Tausende Österreicher die Wiener Immobilienmesse besuchen. Der KURIER hat zum Kaufen, Verkaufen, Erben und Schenken von Immobilien zehn Fallbeispiele aus der Praxis zusammengetragen. Beantwortet hat die Fragen Markus Kaspar, Notar in Wien und Sprecher der Österreichischen Notariatskammer.

Fall 1:

Ich habe gehört, dass Testamente jetzt anders errichtet werden müssen als früher. Was hat sich geändert?

Markus Kaspar: Am 1. Jänner 2017 ist die Erbrechtsreform in Kraft getreten. Wer sein Testament am Computer verfasst oder von jemand anderem zu Papier bringen lässt, muss seine letztwillige Verfügung in Gegenwart von drei gleichzeitig anwesenden Zeugen eigenhändig unterschreiben. Handschriftlich muss auch dazugeschrieben werden, dass die Urkunde den letzten Willen enthält, zum Beispiel: „Diese Urkunde enthält meinen letzten Willen.“ Auch die Identität der Zeugen muss aus der letztwilligen Verfügung hervorgehen. Dafür sind Vor- und Familiennamen sowie das Geburtsdatum oder die Adresse der Zeugen anzuführen. Die Zeugen müssen unterschreiben und den eigenhändigen Zusatz anfügen, dass sie Testamentszeugen sind.

Fall 2:

Zu meinem außerehelichen Sohn habe ich seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr. Meine Lebensgefährtin soll alles erben, wenn ich sterbe. Hat mein Sohn einen Anspruch?

Prinzipiell steht den Kindern ein Pflichtteilsanspruch zu. Wenn aber zu einem Kind zu keiner Zeit oder über einen längeren Zeitraum – man spricht von etwa 20 Jahren – vor dem Tod des Verstorbenen kein Kontakt bestanden hat, kann der Pflichtteil auf die Hälfte gemindert werden. Eine derartige Pflichtteilsminderung tritt nicht „automatisch“ ein, sondern muss in einer letztwilligen Verfügung, beispielsweise in einem Testament, angeordnet werden.