Große Angst vor Rezession: Tiefrote Zahlen an den US-Börsen

Die Indizes an der New Yorker Börse sind am Mittwoch belastet mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial Index verlor 3,05 Prozent, S&P-500 Index 2,93 Prozent, der Nasdaq Composite Index 3,02 Prozent.

Zuvor waren noch positive Folgen wahrnehmbar, da sich der Handelsstreit zwischen USA und China am Dienstag etwas entspannte. Die USA hatten angekündigt, einen Teil der Strafzölle auf Dezember aufzuschieben. Die New Yorker Aktienindizes verzeichnete daraufhin Gewinne.