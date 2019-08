USA: Teil der Strafzölle gegen China kommt erst später

Neue Gespräche stehen an

Die USA und China wollten bisher im September erneut Gespräche zu einem Handelsabkommen führen. Das chinesische Handelsministerium teilte nun auf seiner Internetseite mit, der chinesische Vizepremierminister Liu He habe an diesem Dienstag mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin telefoniert. Demnach wollen China und die USA bereits in zwei Wochen telefonische Handelsgespräche führen.

Die vorige Gesprächsrunde der beiden Staaten im Juli war ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Trumps Regierung verhängte daraufhin die neuen Strafzölle.

US-Börsen starten durch

Durchaus positiv reagierten die US-Börsen auf die Ankündigung. Der Dow Jones Industrial Index stieg zuletzt um 381,38 Einheiten oder 1,47 Prozent auf 26.277,82 Zähler. Der technologiedominierte Nasdaq Composite Index gewann noch stärker um 154,61 Punkte oder 1,97 Prozent auf 8.018,02 Einheiten.