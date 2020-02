Grönland verkauft sein Wasser: Der Gletscher aus der Flasche

Diese Haltung mag an das Buch „Die Geschichte des Wassers“ der norwegischen Schriftstellerin Maja Lunde erinnern, ist aber in Wahrheit aus der wirtschaftlichen Not heraus geboren: Grönland hat nur knapp 56.000 Einwohner, etwa so viele wie St. Pölten. Fische sind aktuell die einzigen Waren, die im großen Stil ausgeführt werden, sie machen fast 90 Prozent aller Exporte aus.