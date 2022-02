Griechenland will IWF-Rettungskredite im März komplett zurückzahlen

Griechenland will die letzten Raten der in der Schuldenkrise aufgenommenen Rettungskredite bereits nächsten Monat und damit um zwei Jahre früher als vereinbart an den Internationalen Währungsfonds (IWF) zurückzahlen. "Griechenland hat offiziell einen Antrag auf vollständige Rückzahlung des ausstehenden Saldos seiner IWF-Darlehen gestellt", sagte Finanzminister Christos Staikouras am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Frühzeitige Tilgung spart 50 Mio. Euro Zinszahlung

"Das entsprechende Verfahren wurde eingeleitet und wird voraussichtlich Ende März abgeschlossen sein", so der Minister weiter. Griechenland schuldet der in Washington ansässigen Organisation noch 1,9 Milliarden Euro, die eigentlich erst bis 2024 zurückgezahlt werden müssen. Durch die frühzeitige Tilgung kann der Staat etwa 50 Millionen Euro an Zinszahlungen sparen.

Das hochverschuldete Land hat während seiner akuten Finanzkrise mehr als 260 Milliarden Euro an Rettungskrediten von der Europäischen Union (EU) und dem IWF erhalten. Der Staat war darauf angewiesen, weil ihm private Investoren wegen des hohen Ausfallrisikos nur zu extrem hohen Zinsen Geld leihen wollten.