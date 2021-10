Ansturm auf Green Bonds: EU wird zum größten grünen Schuldner

Einen Schönheitsfehler gibt es allerdings: Noch ist in der Europäischen Union nicht endgültig geklärt, wie viel Grün in den Green Bonds tatsächlich stecken wird. Investitionen für den Schutz für das Klima, Gewässer, Ökosysteme, Forschung, Energieeffizienz – all das ist kein Streitthema. Ganz anders aber sieht es etwa bei der Atomkraft oder bei Gas aus. Eine endgültige Definition davon, was ein klimaneutrales Investment in der EU sein soll, gibt es wegen der heftigen Differenzen unter den EU-Staaten noch immer nicht: