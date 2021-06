Graz an Neue Seidenstraße angeschlossen

Das Cargo Center Graz und die ÖBB Rail Cargo Group haben am Montag den ersten Zug mit Non-Food-Gütern aus China in Empfang genommen. Es handelte sich um einen Ganzzug, beladen mit nicht verderblichen Waren wie Entsaftern, Glasschüssel-, Wäschekorbsets, Getränkehalter und T-Shirts.

Bestimmt sind die Waren für eine Handelskette. Der Zug umfasste 41 Stück 40-Fuß-Container. Bei den ÖBB sprach man von einer nachhaltigen End-to-end Logistik von China bis Österreich.

Laut dem Bahnunternehmen sei die Rail Cargo Group mit über 700 Zügen täglich in jede Richtung auf der sogenannten Neuen Seidenstraße, Variante Bahn, unterwegs. Die One-Belt-One-Road-Initiative gilt als besonders nachhaltige Alternative zur Luft- und klassischen Seefracht.

Durch die Anbindung der Neuen Seidenstraße an das dichte und leistungsstarke Netzwerk der ÖBB Rail Cargo Group gewährleistet man dabei den schnellen Transport am europäischen Kontinent, was auch einen wesentlichen Beitrag leiste, CO2 im Transportsektor einzusparen.