ÖBB verstärken Engagement Richtung China

Dass der Westen mit China in jüngster Zeit viele Konflikte hatte – wie Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren, Demokratiefragen in Hongkong, Einfluss auf EU-Staaten etc. – sieht Matthä pragmatisch: „Natürlich gibt es zur Neuen-Seidenstraßen-Initiative Chinas auch kritische Stimmen. Man kann sie als Bedrohung oder als Chance sehen.“ Er versuche eher die Chancen zu sehen, nämlich Waren zwischen China und Europa zu befördern und damit auch den Dialog zwischen den Ländern und Kulturen voranzubringen.

Gute Idee

Die Neue Seidenstraße beurteilt Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der Wirtschaftsuniversität Wien, positiv. Ein Landweg von China nach Europa sei für Logistiker gut. Er sei deshalb eine interessante Alternative zu Schiff und Flugzeug, weil er sich bezüglich Kosten und Zeit zwischen den beiden einreihen würde.

Dass die Zugverbindung ein Einfallstor für Billigwaren aus China nach Europa sein könnte, wie manche Kritiker meinen, hält er für „Quatsch“. „Günstige Waren werden mit dem Schiff transportiert, das ist immer noch ein Viertel bis ein Fünftel günstiger“, sagt Kummer.