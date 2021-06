GPA fordert sechste Urlaubswoche und ungestörte Erholung

Dass der Urlaub dann noch vom Arbeitgeber unterbrochen wird, der sich telefonisch beim Arbeitnehmer meldet, ist der GPA ein ganz besonderer Dorn im Auge. Denn grundsätzlich gelte, dass der Arbeitnehmer im Urlaub eben nicht für den Chef oder die Kollegen erreichbar sein müsse. Doch die Umfrage zeigt hier ein anderes Bild: 30 Prozent geben an, im Urlaub "jederzeit" telefonisch für den Arbeitgeber erreichbar zu sein, 38 Prozent sind "in Ausnahmefällen" erreichbar, und nur 30 Prozent sind im Urlaub gar nicht erreichbar. Besonders hoch ist der Anteil der "jederzeit Erreichbaren" mit einem Nettoeinkommen bis 1.500 Euro: Hier gaben sogar 36 Prozent an, für den Arbeitgeber auch im Urlaub jederzeit telefonisch erreichbar zu sein. Gibt es einen Betriebsrat im Betrieb, so sinkt der Anteil der "jederzeit Erreichbaren" auf 26 Prozent. Für Teiber zeigt dies, dass eben das Klischee, nur hochbezahlte Manager seien im Urlaub stets erreichbar, gar nicht stimme.

Das 13. und 14. Gehalt wird von der Hälfte der Befragten für Urlaubsreisen verwendet, 44 Prozent sparen es auch für spätere Anschaffungen oder für die Altersvorsorge. Immerhin 26 Prozent gaben an, das Geld für die Bestreitung der alltäglichen Ausgaben zu brauchen, 14 Prozent verwenden es zum Abdecken von Schulden und Kontoüberziehungen (Mehrfachnennungen möglich). Seit der Pandemie haben 28 Prozent der Befragten weniger Einkommen im Haushalt zur Verfügung, etwa wegen Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder Verlust von Trinkgeldern. Hier sind besonders Frauen und Jüngere unter 25 Jahren vom Einkommensverlust betroffen. Dass das Urlaubs- und Weihnachtsgeld dem Kollektivvertrag zu verdanken ist und nicht einem Gesetz, das wissen immerhin 48 Prozent der Befragten.