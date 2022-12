Goldpreis kann sich dank Dollar-Schwäche auf hohem Niveau halten

"Dies könnte im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres der Fall sein, weil dann die Inflation weit genug abgesunken ist und die US-Wirtschaft seit Jahresbeginn in einer Rezession ist", sagte Experte Fritsch. Sollte dies tatsächlich eintreten, ist seiner Einschätzung nach mit einem leicht steigenden Goldpreis zu rechnen. Fritsch erwartet zum Jahresende 2023 einen Goldpreis von 1.850 Dollar (1.741 Euro) je Feinunze (31,1 Gramm).

Preis lag nur knapp unter Rekordhoch

Damit liegt die Prognose der Commerzbank im Rahmen der Erwartungen. Befragte Analysten gehen im Mittel davon aus, dass der Goldpreis Ende 2023 bei 1.835 Dollar je Unze liegen dürfte. Die Spanne der Preisschätzungen reicht von 1.600 Dollar, die von Rohstoffexperten der Landesbank Baden-Württemberg erwartet werden, bis zu 1.900 Dollar, mit denen Experten der Deutschen Bank rechnen.

2022 konnte sich der Goldpreis dank teilweise rekordhoher Inflationsraten, einer drohenden Energiekrise und des Kriegs in der Ukraine auf einem hohen Niveau halten. Zeitweise lag der Preis nur knapp unter dem Rekordhoch, das im Sommer 2020 bei 2.075 Dollar erreicht worden war.

Nach einer Talfahrt in den Monaten Mai bis September konnte die Notierung aber erst seit Anfang November an der Börse in London wieder spürbar zulegen. Sie stieg seither um fast 200 Dollar je Feinunze auf zuletzt 1.800 Dollar. Die Ursache für diesen Anstieg liegt vor allem bei der US-Notenbank, die beim Kampf gegen die hohe Inflation bereits einen Gang zurückgeschaltet hat. Im Dezember hatten die amerikanischen Währungshüter den Leitzins nur noch um 0,50 Prozentpunkte angehoben, nachdem sie zuvor die Zinsen viermal in Folge um 0,75 Prozentpunkte erhöht hatten.