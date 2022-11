Wie viel Gold die Österreicher besitzen

Überraschend für den Studienautor-Reinecke: Viele Menschen zeigen sich interessiert an Gold, aber 71,8 Prozent der Befragten geben an, sich wenig bis schlecht über Edelmetalle informiert zu fühlen. „Oft wissen die Menschen nicht so sie Gold seriös kaufen können oder wie sie echtes Gold erkennen oder welche Möglichkeiten es prinzipiell gibt“, sagt Kriegler.

So viel Gold besitzen Menschen in Österreich

Rund ein Drittel (36 Prozent) der Österreicherinnen und Österreicher, die Edelmetalle erwerben möchten, wollen zwischen 1.001 und 5.000 Euro investieren. Im Durchschnitt besitzt jede goldanlegende Person in Österreich 220 Gramm physisches Gold in Form von Barren oder Münzen mit einem aktuellen Wert von rund 12.000 Euro (Schmuck nicht berücksichtigt). Das ist mehr als beispielsweise in der Schweiz – Dort besitzen Gold-Anleger etwa 100 Gramm, laut Umfrage.

„Konservativ hochgerechnet“ ergibt das einen Gold-Gesamtbesitz in Österreich von 388 Tonnen, so Reinecke. Das entspricht etwa dem Wert von 21,4 Mrd. Euro und dem Gewicht einer Boeing 747, die wiegt 377 Tonnen, so Philoro.