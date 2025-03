Goldpreis nähert sich rasant der 3.000 Dollar-Marke

Der Goldpreis erreichte am Donnerstag ein Rekordhoch und nähert sich der wichtigen Marke von 3.000 US-Dollar pro Unze , angetrieben von erhöhten Unsicherheiten durch Handelszölle und Wetten auf eine Lockerung der Geldpolitik der US-Notenbank.

Der Spot-Goldpreis stieg um 1,6 Prozent auf 2.979,76 US-Dollar pro Unze. Damit hat er bereits das zwölfte Rekordhoch in diesem Jahr erreicht. Der Preis ist heuer schon um fast 14 Prozent gestiegen, nach einem soliden Anstieg von 27 Prozent 2024.

„Gold befindet sich in einem langfristigen Bullenmarkt. Wir prognostizieren, dass die Preise in diesem Jahr zwischen 3.000 und 3.200 US-Dollar schwanken werden“, sagte Alex Ebkarian, Chief Operating Officer von Allegiance Gold.

"Eine Rezession wäre es wert"

Die schwankenden Handelspolitiken des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump haben Gold begünstigt, ein Asset, das von Investoren in Zeiten geopolitischer und wirtschaftlicher Turbulenzen bevorzugt wird. Der US-Handelsminister Howard Lutnick sagte, eine Rezession wäre „es wert“, um Trumps Wirtschaftspolitik umzusetzen.

Nächster Blickpunkt ist die geldpolitische Sitzung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch. Es wird erwartet, dass die Zentralbank ihren Leitzins im Bereich von 4,25 bis 4,50 Prozent beibehält. „Die potenziellen Auswirkungen der Zölle und Handelsbedrohungen sind unmöglich zu modellieren, was die Fed dazu zwingt, wirtschaftliche Daten zu bewerten, um ihre nächste Entscheidung zu treffen“, sagte John Ciampaglia, CEO von Sprott Asset Management. „Wir glauben, dass die Fed in einem abwartenden Zustand feststeckt.“

Die Zentralbank hat den Zinssatz seit September um 100 Basispunkte gesenkt, die Lockerung aber im Januar pausiert. Händler erwarten, dass die Politik die Zinsen im Juni wieder senken wird.

Notenbanken kaufen zu

„Starke ETF-Nachfrage und fortgesetzte Käufe der Zentralbanken vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheit und der anhaltenden Unsicherheit durch Änderungen der Handelszölle haben die Nachfrage nach Gold weiter angeheizt“, sagte Suki Cooper, Analystin bei Standard Chartered. So setzte China seine Goldkäufe im Februar zum vierten Monat in Folge fort, wie die Daten der People’s Bank of China zeigen.

Der SPDR Gold Trust, der weltweit größte goldbasierten ETF, gab an, dass seine Bestände am 25. Februar auf 907,82 Tonnen gestiegen sind, dem höchsten Stand seit August 2023.