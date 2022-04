Gmundner Molkerei: Bayrische Molkerei legt ebenfalls Übernahmeangebot

Nachdem die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) der Fusion von SalzburgMilch mit der Gmundner Molkerei am Dienstag unter Auflagen die Genehmigung erteilt hat, ist nun ein zweites Übernahmeangebot in Gmunden eingelangt. Wie die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) am Freitag online berichteten, haT die Firma Milchwerk Jäger aus Haag in Oberbayern (Deutschland), mit der die Gmundner Molkerei schon bisher kooperierte, ein Angebot gelegt.