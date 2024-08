Rekord-Pleitenjahr in Österreich: Warum das Geschäft mit den Insolvenzen boomt

Der KSV ist mit laut eigenen Angaben 33.000 Mitgliedern (fixen Kunden) unter den drei „bevorrechteten Gläubigerschutzverbänden“ die Nummer eins in Österreich. „Wir haben die Preise nicht erhöht, sondern ein völlig neues Preismodell eingeführt, das auf einem Erfolgstarif basiert“, kontert KSV-Geschäftsführer Ricardo-José Vybiral. Nur wenn bei einer Insolvenz eine Quote ausgeschüttet werde, wird auch der KSV bezahlt. Man gehe dabei in Vorleistung und trage das Risiko. Daher seien die Preise nicht mit jenen anderer Anbieter vergleichbar.

Creditreform und AKV bleiben bei fixen Gebühren und haben heuer, beteuern beide, nicht erhöht bzw. nur an die Inflation angepasst.