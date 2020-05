Gewinnsteigerung bei "Wiener Zucker" Hersteller Agrana

Die positive Entwicklung des Betriebsergebnisses (EBIT) ist laut Marihart auch auf "eine leichte Erholung im Segment Zucker zurückzuführen". Das EBIT lag 2019/20 in diesem Geschäftsbereich bei minus 44 Mio. Euro, nach minus 61,9 im Jahr davor.

Die Covid-19-Krise trifft auch die Agrana als Nahrungsmittelproduzenten. "Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie sind wir trotz des schwierigen Produktionsumfeldes und der hohen Nachfrage nach unseren Produkten gut in der Lage, die Versorgung unserer Kunden zu gewährleisten", so der Agrana-Chef. Das Geschäftsmodell der Agrana mit den drei Segmenten Frucht, Stärke und Zucker sei "in diesen schwierigen Zeiten ein stabilisierender Faktor".