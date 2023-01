Am deutschen Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg (BER) drohen am kommenden Mittwoch Verzögerungen und Flugausfälle. Die Gewerkschaft verdi ruft für diesen Tag zum Streik bei den Bodenverkehrsdiensten, der Flughafengesellschaft und der Luftsicherheit auf. Man rechne mit sehr großer Beteiligung, hieß es bei verdi am Montag. Voraussichtlich sei der gesamte Flugverkehr von und nach Berlin vom Streik betroffen sein.

„Der Streik findet ganztags mit Beginn der Frühschicht statt und endet am späten Abend", teilte verdi mit. Anlass für den Arbeitskampf seien die parallel laufenden Tarifrunden, für die sich in allen drei Bereichen bislang keine Lösung abzeichne.

350 Starts und Landungen

Vom Flughafenbetreiber FBB gab es zunächst keine Stellungnahme. Es hieß, dass es derzeit am BER mittwochs rund 350 Flüge täglich gebe – also Starts und Landungen zusammen.