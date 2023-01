Privatkrankenanstalten-KV: Arbeitnehmer drohen mit Streik

In den √∂sterreichischen Privatkrankenanstalten drohen Streiks. Bei einer Betriebsr√§tekonferenz am Mittwoch wurden sowohl die Forderungen nach einem Einkommensplus in H√∂he von 500 Euro sowie h√∂heren Einstiegsl√∂hnen best√§tigt als auch ein Beschluss zur Beantragung einer Streikfreigabe beim √ĖGB gefasst, berichtete die Gewerkschaft vida in einer Aussendung am Donnerstag. Dies sei ein "notwendiger Schritt", da die KV-Verhandlungen zuletzt ins Stocken geraten waren.

Das bis dato letzte Angebot der Arbeitgeber vor Weihnachten liege "weit weg" von den Vorstellungen der Arbeitnehmer, so vida-Verhandlungsleiter Harald Steer, der auf die steigenden Rechnungen f√ľr Kredite, Mieten, Energie und Lebensmittel verwies. Zwar h√§tten die Arbeitgeber beim Einstiegslohn die Minimalforderung von 2.000 Euro brutto angenommen, es m√ľssten aber angesichts weiter rasant steigender Verbraucherpreise auch die restlichen Geh√§lter deutlich angehoben werden.