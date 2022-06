Getreidebauern rechnen mit Erntezuwächsen

Direkt seien die Auswirkungen des Krieges bei der Nutzung der Anbauflächen bzw. der Auswahl der Pflanzenkulturen erkennbar. So kam es etwa bei Sojabohnen, deren Anbau vergleichsweise weniger teuren Dünger erfordere, zu einem Zuwachs von 76.000 Hektar auf 93.000 Hektar. Aber auch bei der Maisanbaufläche sind die Folgen der hohen Düngerpreise sichtbar. "Da für diese ertragsstarke Kultur etwas mehr Dünger erforderlich ist und auch deutlich höhere Trocknungskosten zu erwarten sind, haben sich einige Landwirte für andere Kulturen entschieden", erklärte der LK-Präsident.

Die Getreideanbaufläche ohne Mais ist heuer im Vergleich zu 2021 um 3 Prozent auf 540.756 Hektar gewachsen. An Fläche gewonnen haben zuletzt Winterkulturen wie Winterweizen, Wintergerste, Dinkel und auch Winterroggen. Eingebüßt haben - wie schon in den Vorjahren - die Sommerkulturen. So hat etwa die Anbaufläche für Sommergerste, bei der wegen Frühjahrstrockenheit immer wieder Ertrags- und Qualitätsausfälle zu beklagen sind, um 20 Prozent auf 26.000 Hektar abgenommen. Auch Zuckerrübe, Ölkürbis, Ackerbohne, Kartoffeln und Sonnenblumen wurden heuer etwas weniger angebaut.