Bauernhof in NÖ in Flammen: Jetzt ermittelt die Polizei

Bis in die Abendstunden haben nach Feuerwehrangaben am Montag die Nachlöscharbeiten in Folge eines Brandes in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Dobersberg (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) gedauert. Die Ursache war noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Untersuchungen dauerten am Dienstag an, teilte die Polizei mit.