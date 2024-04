Tanken aktuell so teuer wie lange nicht mehr

Wer Benzin tankt, wird in letzter Zeit gemerkt haben: Die Sprit-Kosten sind gestiegen. Tanken ist in Österreich derzeit so teuer wie lange nicht mehr. Und Benzin kostet mehr als Diesel .

Verdienen die Tankstellen sich ein "Körberlgeld" dazu, fragt daraufhin das Ö1-Morgenjournal bei Hedwig Doloszeski nach: "Wir haben einen gut funktionierenden Wettbewerb in Österreich. Das sieht man am Niveau der Preise. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, haben die Tankstellen keine Möglichkeit, mit höheren Preisen ein Körberlgeld zu verdienen."

Vor den Feiertagen tanken

Autofahren bleibe jedenfalls teuer. Am günstigsten sei Diesel derzeit in der Steiermark. Dort koste an der billigsten Tankstelle ein Liter 1,55 Euro (Stand: 29.04.2024). Der Liter Benzin sei mit 1,59 Euro in Oberösterreich am günstigsten.

Vor den Mai-Feiertagen und verlängerten Wochenende rät der ÖAMTC davor zu tanken oder erst danach - währenddessen seien die Preise am höchsten.