Gerstner Catering gehört künftig zu Vivatis

Und große Kongresse, die eine Kern-Einnahmequelle der Stadthotellerie ausmachen, bräuchten nun mal rund 1,5 Jahre Vorlaufzeit in der Planung – von der erst die Rede sein kann, wenn international ausreichend geimpft wurde.



An Ideen für neue Projekte für seine eigene Zukunft mangle es ihm jedenfalls nicht, betont Braun. „Ich habe so viele Ideen, dass mein Leben dafür gar nicht reichen wird.“ In der offiziellen Aussendung zum Verkauf waren bereits Akquisitionen angekündigt. Konkret habe er zwei Hotelprojekte in der Pipeline, die aber noch nicht unterschriftsreif sind. „Die beschränken sich aber nicht auf Wien oder Österreich.“ Auch ein Unternehmensprojekt sei in Verhandlungen.



Abgesehen davon wird das Hotel Alpha, das künftig anders heißen wird, aktuell fertig umgebaut, das Hotel de France wird generalrenoviert und im ersten Quartal 2024 wieder eröffnen.



In der Zukunft wolle er mit „100-prozentigem Fokus“ auf seine Aufgaben angehen und die Zeit auch nutzen, um öfter in die Oper und in Konzerte zu gehen. „Ich bin ein Musikaficionado.“