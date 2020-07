"Es ist halt nur die Frage, wie lange wir das durchhalten"

Herr Braun, Sie sind als Boss und Eigentümer der Gerstner Hospitality Group von vielen Seiten betroffen: Hotel, Café, Restaurant, Catering. Wie geht es Ihnen?

Oliver Braun: Wir nennen es gerade Titanic-Syndrom: Wir sind seitlich vom Eisberg aufgeschnitten worden. Das hätte ich mir nie erwartet, weil die Firma ja sehr diversifiziert aufgestellt ist. Am schwierigsten ist, die Stimmung im Unternehmen aufrecht zu erhalten. Kurzarbeit war für uns richtig. Wirtschaftlich ist das Modell aber für die Industrie erarbeitet worden, wir brauchen ganz andere Lösungen für die Zukunft. In den letzten zehn bis 15 Jahren haben wir sehr hart daran gearbeitet, dass wir die Touristenströme ins Land bringen. Mit dem jetzigen Besucherschwund können wir unsere Strukturen in den kommenden Monaten und Jahren nicht erhalten, da brauchen wir Hilfe vom Staat.

Vor einigen Monaten haben wir noch über "Overtourism" geklagt!

Braun: Wir nicht, bitte!

Fischer: Ich habe hohen Respekt vor den Unternehmen, die da ihr eigenes Geld investieren. In der Stadthalle und im Kunsthistorischen Museum investieren wir zwar auch Blut, Schweiß und Tränen, haben aber keine existenziellen Fragen. Bei manchen Privatfirmen ist hingegen im September oder im Dezember die Marie weg.

An der Regierung gab es viel Kritik. Wie haben Sie es empfunden?

Braun: Kritik üben ist das Einfachste. Das tue ich nicht, Aber die Krise ist so groß, dass es differenzierte Betrachtung braucht. Manche Branchen haben sogar Umsatzzuwächse, während andere nicht wissen, wie sie den Herbst überleben werden. Wir sind zum Beispiel mit unserer Cateringgesellschaft, wo 270 von 600 meiner Mitarbeiter arbeiten, am 1. März schuldenfrei in diese Krise gegangen. Wir haben alle Hilfen in Anspruch genommen. Dennoch halten wir das alles maximal ein Dreivierteljahr aus. Da sind schon zwei Millionen Euro verbrannt bis Jahresende. Wir brauchen direkte Zuschüsse. Es ist ganz wichtig, mit einfachen Mitteln zu helfen.