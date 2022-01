Gericht: Auch Gold als mündelsichere Veranlagung zulässig

Daher hat er den Rechtsweg beschritten und dabei gefordert, das Vermögen sowohl zusätzlich in Aktien-Indexfonds (sie sollen eine noch breitere Streuung als klassische Investmentfonds garantieren) als auch in Gold zu ermöglichen. Gold werfe zwar keinen Ertrag ab, sei aber längerfristig wertstabiler als der Euro und erfülle daher die Wertaufbewahrungsfunktion einer Währung besser als der Euro. Im Falle seiner Tochter betrage der Veranlagungshorizont acht Jahre, wodurch man höchstwahrscheinlich davon ausgehen könne, dass die Wertentwicklung am Ende eine positive sein werde.