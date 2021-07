Monsanto zieht Gentechnik-Anträge in EU zurück

Doch so leicht will Monsanto nicht aufgeben: In andere Bereiche in der Region soll massiv investiert werden. Das ohnehin ungleich größere Geschäft mit konventionell produzierten Saaten solle weiter gestärkt werden, hieß es seitens des Konzerns am Donnerstag. "Wir investieren in das Geschäft wie seit mehr als 15 Jahren nicht mehr", so Europa-Chef Jose Manuel Madero zu Reuters.

Bereits jetzt pumpe Monsanto 300 Millionen Dollar (228,38 Mio. Euro) in schon existierende Produktionsstätten in Frankreich, Rumänien, Ungarn und der Türkei. In den kommenden fünf Jahren sollten es mehrere hundert Millionen Dollar mehr werden. In der Ukraine solle so die größte europäische Monsanto-Fabrik entstehen.