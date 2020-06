Keine neuen Anträge für Gen-Pflanzen

Der US-Konzern Monsanto wird in Zukunft darauf verzichten, die Zulassung neuer gentechnisch veränderter Pflanzen in der EU zu beantragen. „Wir machen keine Lobbyarbeit mehr für den Anbau in Europa“, wird der Sprecher von Monsanto Europa, Brandon Mitchener, in der Berliner tageszeitung zitiert. „Wir haben verstanden, dass es im Moment nicht die breite Akzeptanz hat.“ Monsanto sei in den vergangenen Jahren in Europa nicht weitergekommen.

Derzeit sind in der Europäischen Union der Genmais MON810 von Monsanto und die Kartoffel Amflora von BASF für den Anbau zugelassen. Der Antrag auf Verlängerung der Zulassung des Genmais liegt derzeit auf Eis.