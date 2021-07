Hofers Oma, der Garten und Monsanto

Hoch droben, am südlichen Rücken eines steirischen Hügels, liegt das Haus meiner Großmutter. An sonnigen, wolkenlosen Tagen blickt man von dort bis zu einer 30 Kilometer entfernten Burg. Seit mehr als sechs Jahrzehnten bewirtschaftet meine Oma einen großen Gemüsegarten. Alte Paradeisersorten und Zupfsalat, dazwischen Mohn, Himbeer-Ranken am Zaun und mächtige Kürbisse im Misthaufen, so schwer, dass wir sie als Kinder kaum heben konnten. Für uns war dieser Ort Paradies und "Naschmarkt".

Aber ein Garten bedeutet stetige Arbeit - die schweren Tätigkeiten kann eine Fast-Neunzigjährige naturgemäß nicht mehr alleine bewältigen. Für meinen Bruder und mich war die Mithilfe eine Art Sport; wir spornten uns als Jugendliche jedes Frühjahr an, das für die Erdäpfel vorgesehene Beet noch rascher umzustechen und zu bestellen als im Jahr zuvor.