Gewinn bei Generali 2020 um 35 Prozent gesunken

Der italienische Versicherungskonzern Generali hat das Coronajahr 2020 mit einem Gewinnrückgang um 34,7 Prozent auf 1,744 Mrd. Euro abgeschlossen. Das operative Ergebnis stieg um 0,3 Prozent auf 5,208 Mrd. Euro. Das ist das zweite Jahr in Folge das beste Ergebnis in der Konzerngeschichte, wie die Generali am Donnerstag in einer Presseaussendung mitteilte.

Die Prämieneinnahmen stiegen leicht um 0,5 Prozent auf 70,7 Mrd. Euro, was vor allem dem Wachstum im Lebensversicherungsbereich zuzuschreiben sei. Die Generali will eine Dividende 1,47 Euro pro Aktie ausschütten. Diese soll in zwei Tranchen von 1,01 bzw. 0,46 Euro gezahlt werden.