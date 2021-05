Gebrauchtwagen: Preise stark gestiegen

Die langen Lieferzeiten für Neuwagen verkappt auch das Angebot an gebrauchten Eintauschfahrzeugen. So haben nun die Gebrauchtwagenpreise in Österreich die Marke von durchschnittlich 22.000 Euro überschritten. Nach Auswertung des AutoScout24-Gebrauchtwagen-Preis-Index wurden gebrauchte Autos hierzulande im April im Schnitt für 22.039 Euro angeboten. Damit verteuerten sich die Preise im Vergleich zum Vorjahr um rund 2.000 Euro. Im Vor-Coronajahr 2019 lag der durchschnittliche Gebrauchtwagenpreis um dieselbe Zeit bei nur 19.727 Euro. Beliebteste Fahrzeugsegmente im April waren die Obere Mittelklasse und Sportwagen.

"Gebrauchte Oberklasseautos werden aktuell um durchschnittlich 55.014 Euro angeboten. Für gebrauchte SUV sollten im Schnitt 29.780 Euro eingeplant werden. Die beliebte Obere Mittelklasse ist für durchschnittlich 25.268 Euro zu haben und Kleinwagen um 12.565 Euro. Sportwagen bewegen mit 59.356 Euro auf die 60.000 Euro-Marke zu", heißt es in einer Aussendung. "Unterscheidet man nach Alterssegmenten, gab es keine nennenswerten Ausreißer bei der Preisentwicklung. Die Preise für Oldtimer sowie Jahreswagen und ein bis drei Jahre alten Gebrauchtwagen sanken im April geringfügig, alle anderen Altersklassen stiegen hingegen um niedrige Prozentpunkte an."