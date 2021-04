Starke Nachfrage nach gebrauchten Autos und Motorrädern

Mehr Zulassungen gegenüber dem 1. Quartal 2020 verzeichneten sowohl gebrauchte Diesel-Pkw (Anteil: 60 Prozent; plus 21,5 Prozent) als auch gebrauchte Benziner (36,2 Prozent; plus 22,8 Prozent). Besonders gefragt waren BMW, Mercedes und Skoda. Alternativ betriebene Pkw erreichten einen Anteil von 3,8 Prozent an sämtlichen Pkw-Gebrauchtzulassungen und nahmen somit um 135 Prozent zu.

Starker Anstieg

Insgesamt gab es am Gebraucht-Kfz-Markt ein Plus von 29,9 Prozent auf 263.489 Zulassungen. Besonders kauffreudig waren die Landwirte mit einem Zuwachs bei Traktoren von 51,7 Prozent. Die im Lkw-Transit wichtigen Sattelzugmaschinen legten um 5,2 Prozent zu. Besonders deutlich fiel das Plus bei Motorrädern mit 126,5 Prozent aus.